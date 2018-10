A Durbuy, l'arrivée de Marc Coucke aura-t-elle une influence sur le scrutin ?

Il y a six ans à Durbuy, la liste du Bourgmestre, le CDH Philippe Bontemps obtenait 14 sièges sur 21 , une majorité absolue et qui décidait la liste à finalement de ne pas reconduire la coalition avec les socialistes... Aujourd'hui la liste du Bourgmestre toujours emmenée par Philippe Bontemps espère à nouveau remporter la majorité absolue. Elle a perdu en cours de route de ses Echevins, Francis Dumoulin et Jean-Marie Mottet qi ne se présente plus mais reçoit le renfort du conseiller communal libéral André Tassigny... Pendant ce temps dans la minorité, MR et PS se sont rapprochés et ont constitué une liste avec aussi des candidats sans étiquette. C'est Com'Une Passion emmenée par l'ex-Echevine Laurence Le Bussy qui conduit la liste. Ecolo Durbuy qui une conseillère actuellement report avec une nouvelle tête de liste Eric Jurdant et il y a une quatrième liste baptisée Changeons, 5 candidats qui veulent faire émerger les idées citoyennes. Le groupe Changeons est né des inquiétudes suscitées par les investissements de Marc Coucke à Durbuy... Quel impact, la présence de plus en plus importante de l'investisseur flamand dans la commune aura sur le scrutin? Ecolo ne veut plus de nouveaux investissements, ComUnePassion a un avis nuancé et le Bourgmestre se félicite des emplois créés... Verdict le 14 octobre!