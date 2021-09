55 élèves ont fait leur rentrée à l'école secondaire d'Attert

Rentrée sur les chapeaux de roue ce mercredi au sein de l'école secondaire de la Vallée de l'Attert ! Dès leur arrivée, parents, élèves et professeurs se sont mobilisés pour aménager les classes.

Ce matin, ce sont 55 élèves fort motivés que l'on a pu voir à l'œuvre le long de la Nationale 4, du côté de Tontelange. Tous ont mis la main à la pâte pour disposer les bancs et les chaises dans les modules préfabriqués qui feront office de classe en attendant la construction de l'établissement scolaire. "Ils aménagent, ils réfléchissent ensemble et apprennent à se connaître. C'est une très bonne chose !" se félicite Delphine Michel, directrice de l'école secondaire de la Vallée de l'Attert.

Car ici, on promeut une pédagogie alternative, davantage ciblée sur la coopération et la participation aux projets d'apprentissage. "C'est vraiment ce qui m'a plu" explique Raphaëlle Mertz, professeure de citoyenneté. "On est vraiment dans l'action, l'élève au centre qui va pouvoir prendre la parole. C'est un défi très intéressant !"

Une école qui mettra également l'accent sur les langues comme nous le confirme Delphine Michel : "L'apprentissage du luxembourgeois notamment est possible. On a des contacts rapprochés avec des écoles luxembourgeoises, nous avons un échange prévu et c'est essentiel pour nous de se dire que si l'on souhaite passer la frontière pour aller travailler, il faut apprendre la langue de son voisin".