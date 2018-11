30 nouvelles places d'accueil à Grendel, ASBL Point d'eau

Les listes d'attentes pour l'accueil et l'hébergement de personnes polyhandicapées sont longues. Pour répondre aux besoins, le gouvernement wallon a lancé des appels à projets ces dernières années pour subventionner de nouvelles infrastructures. L'ASBL Point d'eau à Grumelange près de Martelange a répondu à deux de ces appel à projets, et va ainsi pouvoir ouvrir 30 nouvelles places d'accueil en plus des 50 actuelles. Ces nouvelles places ne se situeront pas à Grumelange mais à Grendel dans la commune d'Attert.

Fabian de José, directeur de Point d'eau...