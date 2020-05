30 dessinateurs rendent hommage au personnel soignant et à tous ceux qui prennent soin de nous

Les dessinateurs se mobilisent au profit de la Croix-Rouge. L'asbl "De Bulles en Bulles" qui organise, à Hotton, un Festival BD, fin août en même temps que les Hottolfiades (rassemblement de montgolfières) va sortir un recueil de dessins originaux réalisés par une trentaine de dessinateurs de bande dessinée. Une idée de Pierre-Emmanuel Paulis, dessinateur de l’astronaute européenne Tania que les organisateurs du festival de BD ont de suite accueillis avec enthousiasme. " Je me suis dit : les chanteurs se mobilisent et chantent pour le fan et pour la bonne cause depuis leur salon, pourquoi les dessinateurs ne se mobiliseraient pas aussi ! ", commente Pierre-Emmanuel Paulis. Il espérait qu’une vingtaine de dessinateurs accepteraient, et finalement, ils sont donc plus de trente répondre présents ! Citons par exemple,, Kroll, Jean-Claude Servais, Marc Wasterlain, François Walthéry, Johan De Moor, Daniel Kox, Stédo, Palix ou Stéphane Dizier.

Des dessins, qui, tous rendent hommage au personnel soignant et à tous ceux qui ont pris soin de nous pendant le confinement, et, continuent de le faire en cette période de déconfinement progressif. Tous ces dessins inédits sont repris dans un magnifique recueil vendu par l’Asbl et les bénéfices réalisés seront intégralement versés à la Croix-Rouge de Belgique. Le recueil des trente dessins, qui sort le 27 mai, est, au départ, édité à 400 exemplaires tous numérotés mais on peut déjà le précommander au prix 13€, (15 pour l’étranger). A ce jour, 150 exemplaires de ce " collector " sont déjà réservés… Pour commander, il suffit d’envoyer un mai à philippe@festivalbd.be et verser la somme sur le compte IBAN : BE75 0017 1811 7651 (code BIC : GEBABEBB) de l’Asbl Bière Artisanale de Hotton, la Tania, en mentionnant le nombre d’exemplaires et vos coordonnées en communication.