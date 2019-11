3 000 000 de sapins exportés selon les chiffres de l'Union Ardennaise des Pépiniéristes

A l'approche des fêtes de fin d'année, les sapins de Noël feront prochainement leur apparition dans les chaumières. Et à quelques semaines de l'événement, c'est la haute saison pour les producteurs qui vendront et exporteront plus de 3 millions de sapins selon les chiffres avancés par l'Union Ardennaise des Pépiniéristes. L'an dernier, l'UAP lançait une charte véritable et éco-responsable dont l'objectif est de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires notamment, mais certains producteurs la jugent trop contraignante...