26 hecares supplémentaires pour le parc d'activités de Bastogne

A Bastogne, l'extension de 26 hectares du parc d'activités économiques de Bastogne 1 vient d'être inaugurée par le Ministre Wallon de l'Economie, Willy Borsus et l'intercommunale de Développement Idelux. Cette extension doit permettre d'accueillir de nouvelles entreprises et de répondre à une forte demande dans la région. Une première zone avait été déterminée pour cette extension, mais elle posait problème pour les agriculteurs et la diversité. " Il y a 7 ans, lorsque nous avons repris le dossier ", explique Benoît Lutgen, "nous avons consulté les agriculteurs concernés et trouvé une nouvelle zone dans le prolongement de la zone existante, pour rencontrer à la fois le défi de l’emploi et celui de la biodiversité ! " Bastogne ne disposait plus de terrain et ne pouvait plus accueillir de nouvelles entreprises depuis plusieurs années. Pour preuve, avant même l’inauguration, trois entreprises se sont déjà implantées.et une vingtaine d’autres sont intéressées. La commune veut garder huit hectares pour permettre d’accueillir éventuellement une entreprise de plus grande importance. " Ça va donner de l’activité, de l’emploi, et ça a aussi permis, de reconsidérer quelque part l’entrée de Bastogne depuis Vaux-sur-Sûre. Grâce à ce zoning, on a pu reconfigurer l’ensemble de cette voirie qui est assez dangereuse pour la sécuriser et pour donner une autre image de marque d’entrée de ville de Bastogne, comme nous sommes en train de le faire route de Marche," conclut Benoît Lutgen !