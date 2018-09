127.877 euros: c'est le montant récolté pour la 1ère édition du Doc'Riders

Un parcours cyclistes de 200 kilomètres à réaliser en 24 heures sur les communes de Marche-en-Famenne, Nassogne, Rochefort, Somme-Leuze, Durbuy et Hotton.

Un défi sportif et surtout humanitaire au profit de Médecins du Monde.

Par équipe de trois, les 150 cyclistes présents devaient recueillir au moins 1.500 euros pour participer.

Objectif plus qu’atteint pour le directeur général de Médecins du Monde, Pierre Verbeeren.