Zone Vesdre, Hoëgne et Plateau: 1.888 interventions en juillet pour des nids de guêpes

Le mois de juillet a été mouvementé pour les pompiers de la zone Vesdre, Hoëgne et Plateau. En juillet, les pompiers sont en effet intervenus plus de 2.300 fois. Des incendies de maison, dont 3 mortels. Des feux de broussailles liés à la sécheresse. Mais aussi des nids de guêpes, avec pas moins de 60 interventions par jour, en moyenne. Du jamais vu.

170 interventions le 31 juillet

Rien qu'au mois de juillet, les pompiers sont intervenus 1.888 fois. Avec un pic, le 31 juillet: 170 interventions sur une seule journée.

Un phénomène qui s'explique par des conditions climatiques favorables pour les guêpes. En tout cas, le colonel Vincent Bastin l'assure: c'est un été hors du commun: "Il y a clairement une augmentation significative. D'ailleurs l'ensemble du pays parle des problèmes de nids de guêpes qui augmentent partout, et principalement sur le plateau, ce qui est probablement dû aux vergers et aux fruits qui sont présents dans cette zone-là de notre zone de secours".

Plus rude que les autres années

Et la saison des guêpes ne fait que commencer. Les pompiers de la zone se préparent effectivement à avoir encore pas mal de pain sur la planche ces prochaines semaines. Vincent Bastin: "On a des équipes qui tournent quasiment toute la journée pour les guêpes. C'est vrai que les pompiers cette année-ci sont particulièrement sollicités. Pour l'instant, il n'y a pas de missions qui n'ont pas été assurées à cause des guêpes, mais on constate que c'est quand même plus rude que les autres années".

Un nouveau numéro

A noter que le numéro général de la zone de secours Vesdre-Hoëgne et Plateau est le 087/479.700. Ce numéro est récent suite à des changements de centraux téléphoniques. Pour les guêpes, il suffit juste de choisir l’option 1 dans le menu automatique.