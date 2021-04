Zone de secours d'Eupen : la suppression d'une ambulance risque de mettre en danger la population

Ce mardi matin, les ambulanciers volontaires de la zone de secours 6 qui couvre la communauté germanophone ont mené une action de protestation contre des économies décidées par la zone. Jusqu’ici, la caserne d’Eupen disposait de deux ambulances pour secourir la population. Les départs des deux ambulances et de leur personnel s’effectuaient de la caserne. Ce ne sera plus le cas. Si la première équipe partira bien de la caserne, la seconde sera, elle, de garde à domicile. Pour les ambulanciers volontaires d’Eupen, ce sont clairement des économies réalisées sur le dos de la population et de sa santé.

De précieuses minutes perdues en cas d’urgence "Combien vaut une vie humaine ? ", se demandent les ambulanciers - © D Pirard "Pour l’instant en partant de la caserne, on a un départ en moins de 2 minutes. Si la deuxième équipe part de son domicile pour venir chercher l’ambulance à la caserne, il faut compter de 7 à 15 minutes pour un départ effectif. Ce sont de précieuses minutes perdues notamment en cas d’AVC. En plus si on dépasse le départ dans les 5 minutes en principe on ne peut plus répondre aux appels de la centrale 112, on doit "déclasser" la deuxième ambulance, la mettre au rouge comme on dit", explique Davy Pirard qui représente les ambulanciers volontaires. A cela s’ajoute le fait que les ambulances doivent être désinfectées tout le temps donc entre l’appel à la seconde ambulance, l’arrivée de l’ambulancier qui n’habite pas nécessairement Eupen sur place, la désinfection, cela peut prendre beaucoup de temps. Pourtant la nécessité d’une seconde ambulance est bien réelle : "par année la première ambulance intervient en moyenne 1500 fois, la deuxième 500. Rien que depuis le début d’année, la seconde ambulance est déjà intervenue 123 fois !", ajoute Davy Pirard.

Pour éviter de payer la garde La deuxième ambulance n' était-elle utile que pour le Covid? , se demande cet ambulancier - © D Pirard La décision de supprimer ce second départ depuis la caserne est une question d’économie. Quand l’ambulancier attend une intervention depuis son domicile, il n’est pas payé. S’il est de garde à la caserne, auparavant il touchait 3,5 euros l’heure et maintenant cela se monte à 13,5 ce qui grève lourdement le budget de la zone de secours. Les ambulanciers volontaires sont ouverts au dialogue et au compromis "on veut bien prester pour 3,5 euros et même un peu moins ", ajoute Davy Pirard, "nous, ce qui compte c’est de pouvoir secourir au plus vite la population". Les ambulanciers ont rencontré la présidente de la zone et bourgmestre d’Eupen, Claudia Niessen, et le chef de corps ce mardi matin. Une nouvelle réunion mais cette fois entre les responsables de la zone et les syndicats aura lieu ce mercredi matin.