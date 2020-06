Y a-t-il un loup à Villers-le-Bouillet ? Pas si sûr…

Un loup est-il passé vendredi soir par Villers-le-Bouillet ? Un automobiliste a en tout cas alerté le réseau loup à ce sujet. Un membre du réseau s’est rendu sur place mais n’a pas pu trouver de trace de ce loup. En l’absence de photo ou de vidéo, cette présence ne peut donc pas être confirmée.

" Nous avons effectivement reçu un témoignage d’une personne qui aurait vu ce loup traverser devant elle. Le problème c’est que ce sont des observations sans photo ni vidéo, ce qui est toujours très difficile à valider donc dans l’état actuel des choses, on ne pourra pas confirmer qu’il s’agit d’un loup. Je me suis rendu sur place mais il fait très sec et je n’ai pas trouvé de traces permettant un relevé ADN ", explique Alain Licoppe, coordinateur du réseau loup de Wallonie.

Depuis près de 3 ans, ce réseau loup recense les traces de passage de loups en Wallonie notamment. Et il reçoit de fréquents signalements : " Nous avons reçu en près de trois ans plus de 500 signalements de la part de citoyens. Parmi ceux-ci, un grand nombre d’observations visuelles. On essaie alors de faire des recoupements mais sur base de simples témoignages on a souvent du mal à établir qu’il s’agit effectivement d’un loup. Il faut idéalement une bonne photo ou une vidéo pour pouvoir se faire une bonne opinion ", détaille-t-il.

A l’heure actuelle, un loup, baptisé Akela, s’est établi en Wallonie, dans les Hautes Fagnes. Il y est présent depuis deux ans. " Nous avons aussi sept détections avec indice ADN à chaque fois différent, donc de 7 loups différents, qui sont probablement des loups de passage ", ajoute Alain Licoppe.

Pour signaler une observation de loup, idéalement avec photo ou vidéo à la clé, une adresse : reseauloup.be