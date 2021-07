Willy Demeyer : "400 à 500 maisons vont être fouillées par des policiers à Chênée et Angleur"

À Liège, 4 à 500 maisons vont être fouillées par des policiers à la recherche de victimes. Les recherches se concentreront principalement sur deux zones, particulièrement touchées : Angleur et Chênée. Des agents communaux sont également à pied d’œuvre pour déblayer les voiries, tandis qu’une aide sera apportée aux riverains pour les procédures administratives.

Une partie des riverains a été relogée chez leurs proches ou à l’hôtel. Mais beaucoup d’habitants n’ont pas eu le temps de fuir leur maison tant la montée des eaux a été rapide c jeudi. Depuis vendredi matin, l’armée, les pompiers et la police font du porte à porte pour évacuer les personnes sinistrées toujours présentes dans leur habitation.

Nous craignons le pire, avec peut-être des découvertes de personnes qui auraient succombé

Willy Demeyer a confié à la RTBF que les policiers allaient fouiller 400 à 500 maisons qui ont été fortement impactées par la catastrophe. "C’est là que nous craignons le pire, avec peut-être des découvertes de personnes qui auraient succombé", appréhende le bourgmestre.

Un collège communal se réunit

Cet après-midi, le collège communal se réunit à l’Hôtel de ville de Liège. Objectif : coordonner les actions sur le terrain. "Nous sommes dans une phase nationale et provinciale. Ce ne sont pas les villes et les communes qui ont la main. Vu la catastrophe sur le territoire, il faut prendre des mesures et appliquer ce qui est décidé par les autorités supérieures", explique Willy Demeyer.

"Nous allons voir tout le volet social et d’accompagnement", poursuit-il. "Des personnes sont restées chez elles et les dégâts sont importants. Il faut vider les caves, nettoyer. Nous allons être présents."

