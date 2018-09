Welkenraedt: rancunes et jeu ouvert

Cinq listes vont concourir à Welkenraedt. Deux peuvent gagner le mayorat: les libéraux de Jean-Luc Nix et les socialistes de Jean-Emonts-Pohl et Claudy Klenkenberg.

A Welkenraedt, il faut parler de la Liste du Bourgmestre et d'Ensemble, puisqu'ici aussi on se présente comme listes d'ouverture et plus sous les sigles nationaux. Entre le libéral Nix et le socialiste Klenkenberg, il y a un coin. Et ce coin, c'est l'alliance rompue en 2012. Ils devaient gouverner ensemble. Nix a préféré le cdH. L'histoire a laissé des cicatrices. Une coalition entre ces deux-là sera difficile à mettre en place, même si d'un côté et de l'autre, on lâche ci et là un petit mot apaisant.

A côté des deux grands partis, trois petits: Écolo, qui s'appelle "Genérations E", avec Samuel Magotteaux, le cdJH, qui s'appelle "Plus pour notre commune", Isabelle Stommen en tête, et puis le dernier arrivé: "Objectif citoyens", qui rassemble des nouveaux venus en politique et des dissidents du cdH, avec Sophie Petitjean et Georges Rensonnet.

A Welkenraedt, la majorité MR-cdH n'avait qu'un siège d'avance. Que le petit dernier en récolte un et tout peut basculer.

Le libéral Jean-Luc Nix est candidat bourgmestre. Le socialiste Jean Emonts-Pohl aussi. L'ancien mayeur PS Claudy Klenkenberg pousse la liste Ensemble et jure se focaliser sur la province. Mais le poste de bourgmestre, s'il peut l'avoir, il ne le refusera pas. Par contre, il ne se voit pas premier échevin de son allié d'il y a six ans Jean-Luc Nix. Les anciennes rancunes ne sont pas tout à fait éteintes. Le soir du 14 octobre, il faudra observer les scores du bourgmestre sortant Jean-Luc Nix et celui de son prédécesseur Claudy Klenkenberg.

La majorité sortante vante sa politique: elle a fait placer des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux, elle est passée au conteneur à puce, elle a fait fusionner les deux clubs de foot, agrandir la crèche et la vieille maison de repos va être démolie. Ensemble estime que c'est prolonger des dossiers de l'ancienne majorité et puis, soulignent les socialistes, libéraux et centristes ont légèrement augmenté l'impôt communal. Peut-être bien qu'eux aussi l'auraient fait, mais alors après un audit financier. L'affectation de l'ancien terrain de foot fait peu de polémique. Écolo voudrait qu'on ne bétonne pas et qu'on décide après avoir pris l'avis des citoyens. Tous s'émeuvent des embouteillages au centre du village aux heures d'arrivée et de sortie des écoles. Jean-Luc Nix pointe les travaux de l'AIDE tout près de là. Ensemble voudrait des policiers pour régler la circulation, et Plus pour notre commune veut encourager les enfants à venir à pied et à vélo, avec un système d'accès réglementé à la zone embouteillée aux heures de pointe.