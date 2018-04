Welkenraedt: les toits du Centre Culturel et Sportif mis à disposition des citoyens

Un beau projet lancé à Welkenraedt : la commune va mettre à disposition de ses habitants les toits du Centre Culturel et Sportif.

Dès ce vendredi, 400 panneaux photovoltaïques seront installés et gérés via deux coopératives. Les habitants sont aussi invités à devenir coopérateurs et acteurs de projet. Des parts entre 100 et 250 euros seront proposées.

Quel sera l'intérêt du citoyen welkenraedtois ? Le conseiller en énergie à la commune de Welkenraedt, Jonathan Leruth, l’explique : "Les citoyens ont plusieurs intérêts. Un des premiers, qui est purement financier, c’est qu’ils vont avoir un rendement sur l’investissement qu’ils vont faire. En général, on parle de 3%. Toujours dans l’aspect financier, ils pourront aussi bénéficier du tax shelter du fédéral. A côté de ça, c’est être certain que leur argent soit utile à des projets éthiques, c’est-à-dire, produire du renouvelable, localement et qui est, en plus, maitrisé par les citoyens qui prennent des parts dans ces coopératives."

Deux asbl ont été désignées pour gérer le projet et son financement. D'autres communes se sont lancées dans une aventure similaire. C'est le cas à Modave, notamment, avec des éoliennes citoyennes.

Les travaux démarrent. Ils seront achevés fin juin pour un budget de 120.000 euros.D'ici là, les welkenraetois peuvent réfléchir au projet. Les initiateurs aimeraient l'adhésion de beaucoup de petits coopérateurs plutôt que quelques uns, afin que l'initiative reste vraiment collective

Une réunion d'information est prévue ce jeudi à 19h au Centre Culturel et Sportif de Welkenraedt.