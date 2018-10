Le bourgmestre sortant de Welkenraedt, Jean-Luc Nix (MR), a progressé. Après dépouillement de 75 pc des suffrages, il atteindrait 9 sièges (+1). Ensemble n'aurait plus que 5 sièges (-3), Ecolo et Objectif citoyen 2 chacun et "plus pour votre commune" aurait 3 sièges (-1).