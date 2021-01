Welkenraedt : l'école communale fermée pour cause de covid

Il n’y aura pas de cours ce lundi à l’école communale de Welkenraedt. L’établissement gardera portes closes pour cause de Covid. Depuis jeudi, une partie de l’équipe éducative, de surveillance et d’encadrement a été testée positive au virus ou doit encore passer ces tests. Face au nombre de personnes indisponibles, la direction en accord avec l’échevine de l’enseignement a décidé de fermer l’école. Une garderie sera partiellement assurée.

Claviers d’ordinateurs ?

"Jeudi, une première personne malade qui fait un peu de tout dans l’établissement a été testée positive au virus et puis cela s’est propagé très vite", explique Laurence Xhonneux, l’échevine de l’enseignement, "vendredi, c’était une institutrice de maternelle et samedi matin, une autre de primaire qui ont aussi eu un résultat positif. A cela s’ajoute, une dame des cuisines, une stagiaire et la directrice elle-même". Toutes ces personnes ont été mises en quarantaine, de même que les élèves des deux classes et les collègues de la cuisinière. D’autres membres du personnel sont encore en attente de résultats.

"Au total, on a près d’une quinzaine de personnes écartées et donc au niveau de l’organisation, c’était impossible, c’est pour cela qu’on a décidé de fermer l’école jusqu’au premier février inclus", ajoute l’échevine. De nouveaux tests devront être effectués avant la réouverture. Pas d’hospitalisations mais certaines de ces personnes sont fortement malades. Pour l’instant, il n’est pas prévu de tester tous les élèves.

Quant à l’origine de la contamination ? Si on connaît la première personne atteinte, nul ne sait comment elle a contracté la maladie. Quant à sa propagation ? "on pense aux claviers des ordinateurs mais bon on n’est sûr de rien", conclut Laurence Xhonneux. Il faudra aussi attendre des analyses plus poussées pour savoir s’il s’agit ou non d’un variant du virus et lequel.