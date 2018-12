Welkenraedt: familles et travailleurs dans la rue contre les suppressions d'emplois

A Welkenraedt, plusieurs centaines de personnes (250 selon la police - 600 selon les organisateurs) ont participé à une marche solidaire suite à à l'appel des syndicats. Il faut dire que depuis un mois, la région est particulièrement touchée par les annonces de suppression d'emplois. La société Hexcel qui produit des pièces pour l'aéronautique en annonce 75, l'entreprise de compresseurs frigorifiques et de pompes à chaleur Emerson en annonce 72 et la chocolaterie Jacques qui occupe 70 personnes parle même de fermeture. Dans leur parcours, les travailleurs et leurs famillles sont passés par les trois entreprises pour dénoncer les 220 emplois menacés et critiquer le "jobs jobs jobs" du premier ministre. Tout s'est déroulé dans une ambiance bon enfant selon le bourgmestre.