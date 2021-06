Welkenraedt : 400 supporters pour soutenir les Diables et le club de foot local

Moins nombreux que lors des dernières compétitions internationales, les villages "Diables rouges" ont quand même été organisés aux 4 coins de la province. Dans l’arrondissement de Verviers, le plus important est celui du club de football de Welkenraedt ou plus précisément de ses équipes premières ;

"D’habitude il y a d’autres organisateurs de ces villages sur la commune mais cette année à cause du protocole Covid, il n’y avait rien alors on a saisi l’occasion. On sait aussi qu’il faut renflouer un peu les caisses puisqu’il n’y a pas eu de recettes pendant des mois", explique Martin Petit, un des organisateurs. Ce sont les deux équipes première du club qui ont mis ce village sur pied : " on est environ une quarantaine en P3 et P4. On a aussi l’aide des scouts. On a prévu 25 tonneaux aujourd’hui car, samedi dernier contre la Russie, c’était un peu juste. Notre objectif, c’était avant tout de rentrer dans nos frais car un écran géant c’est 6000 euros plus la location d’autre matériel, il faut compter 15.000 de budget". Mission accomplie, toutes les tables sont parties comme des petits pains. Des petits pains, hamburgers et saucisses, il s’en est aussi vendu par centaines.