"Welcome", le nouveau projet d'accueil à la Citadelle de Liège

L'hôpital de la Citadelle innove avec un tout nouveau service: le projet Welcome. Il s'agit d'assister les personnes malentendantes, malvoyantes ou qui ont des problèmes de mobilité quand elles viennent à l'hôpital.

On agit pour le bien-être de chaque patient

"J'ai été opéré trois fois dans le dos, le tendon de ma jambe est cassé, j'ai des douleurs 24 heures sur 24" explique un patient. Une situation qui complique les passages de ce monsieur à l'hôpital. Mais maintenant, il peut faire appel au service Welcome à la Citadelle de Liège. Céline Zaicovitch s'occupe des patients qui en ont besoin: "On va chercher le patient soit au parking -2, soit on lui donne rendez-vous à l'accueil. On emmène le patient à toutes ses consultations, on agit vraiment pour le bien-être de chaque patient, tous les cas sont vraiment différents".

Deux dames en chaise roulante à l'origine du projet

A l'origine de ce projet, Déborah Hinck et Emmanuelle Nandancé. Elles sont toutes les deux en fauteuil roulant. Trop souvent confrontées à des problèmes d'accessibilité, elles ont parlé de leur idée à la direction de l'hôpital: "Bon nombre de personnes handicapées ont renoncé depuis des années à se faire soigner parce qu'il n'y avait rien d'adapté. Donc j'ai écrit une lettre à la direction en expliquant qu'en matière d'accessibilité, il n'y avait pas grand chose. Maintenant, grâce au plan Welcome, les personnes handicapées auront la possibilité d'avoir des soins beaucoup plus accessibles. C'est un plus pour nous".

S'y prendre 5 jours à l'avance

Notez qu'il faut solliciter le service Welcome au moins 5 jours avant votre rendez-vous ou votre admission à la Citadelle.

Pour prendre contact avec ce service, rendez-vous sur le site internet du CHR de la Citadelle.