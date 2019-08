Week-end insolite au fil de la Vennbahn, en province de Liège

125 kilomètres, un dénivelé d’à peine 2%, trois pays traversés. La Vennbahn, l’ancienne voie ferrée des Fagnes, fraye son chemin, à travers un paysage de landes et de tourbières. Les derniers trains de marchandises ont déserté la ligne dans les années 80. Au début des années 2010, elle est devenue piste cyclable, un paradis pour amateurs d’engins à pédales en tout genre.

La ballade en draisine est accessible à tous. Les plus vaillants pédalent pendant que les autres se reposent. Un aller-retour de 14 kilomètres, pour une ballade d’un peu moins de deux heures. Léger dénivelé à l’aller, agréable pente douce au retour. Prix du voyage : 32 euros pour un groupe de deux à quatre personnes.

La piste cyclable ondule entre Belgique et Allemagne. Elle se joue de la frontière, la longe, la frôle, s’en éloigne puis la rejoint. Et pourtant, de bout en bout, elle reste territoire belge.

Construite à l’époque prussienne, la ligne reliait Aix-la-Chapelle, en Allemagne, à Trois-Vierges aux Pays-Bas. Sa fonction : le transport de charbon et de minerais de fer.

Week-end insolite au fil de la Vennbahn - © Tous droits réservés

BBQ au milieu du lac : 45 euros par personne

Et comme l’effort ouvre l’appétit, rendez-vous au lac de Robertville, pour un barbecue sur l’eau. On prend le large, loin des odeurs mêlées de crème solaire et de friture.

A bord d’une embarcation électrique, vous ferez griller vous-même viandes et saucisses. Au beau milieu du lac, aucun risque d’être écouté par les clients des tables voisines.

Compter 360 euros tout de même pour un groupe de huit personnes, soit 45 euros par personne. Attention, cela peut revenir cher si l’on est moins nombreux.