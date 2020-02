Wasseige : le recyparc d'Ambressin sera conservé

Le recyparc d’Ambresin, dans la commune de Wasseige, ne fermera pas ses portes. Il nécessitait divers travaux et un accord est intervenu entre la commune et Intradel. Il en ressort que c’est la commune qui prendra en charge la remise en état des sanitaires et que les déchets spéciaux des ménages ne pourront plus être déposés dans ce recyparc mais bien dans ceux de Burdinne et de Hannut. La suppression du dépôt de ce type de déchets à Wasseige permet en fait d’alléger la procédure de permis d’exploiter puisqu’il s’agit désormais d’une simple déclaration au lieu d’une demande avec enquête publique. Le recyparc restera accessible durant les travaux.