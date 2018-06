Waremme: un nouveau couvre-feu pour les terrasses des cafés

Plus de terrasses de cafés ouvertes après 23h en semaine, et minuit les vendredis et samedis, c'est la décision prise à Waremme. Ça concerne plusieurs rues du centre-ville. Quelques exceptions sont prévues mais pour les autorités communales, il s'agit de mettre fin à des nuisances récurrentes ayant donné lieu à de nombreuses plaintes de riverains.

"Cette mesure a été prise suite à un certain nombre de débordements, notamment dans les établissements situés au cœur de la ville. Ce sont des bagarres qui nécessitent l’intervention de la police. Cependant, il peut y avoir des exceptions si elles sont demandées dans un délai de 30 jours. On s’adapte pour des évènements comme la Ferme en ville au mois de septembre, le Marché du soir ou la Coupe du monde " précise le bourgmestre, Jacques Chabot.

Des barrières de protection seront aussi installées pour éviter les débordements sur la chaussée aux abords des cafés.