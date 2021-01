Waremme : un abri de jour pour accueillir l’hiver, les migrants sans-abri

A Waremme, un centre d’accueil pour sans-abri vient d’ouvrir pour l’hiver. Il est installé dans le bâtiment de la salle paroissiale Familia à côté du CHC. Cet abri de jour est essentiellement destiné aux migrants, des migrants souvent en transit qui tentent chaque nuit de rejoindre l’Angleterre à partir du parking de l’autoroute. Ils sont environ une quarantaine à Waremme. Une initiative de la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés. L’abri de jour ouvre de 7H à 18H. Le soir, un repas est servi à la buvette du foot.

On peut se réchauffer le corps

Michele vient d’Erythrée. Il a 34 ans. C’est déjà un habitué de l’abri de jour. "On se sent comme à la maison. Une maison pour nous. Il fait froid et dehors on a froid dans la jungle sous la tente. On peut récupérer physiquement ici. On peut se réchauffer le corps. On peut manger. On prend un café, un thé, on déjeune. C’est très important aussi de parler à d’autres personnes. On a besoin d’autres personnes pour nous aider on a besoin d’une infirmière pour notre santé."

Perpétue, infirmière bénévole, est venue avec une trousse de soins. "Je lui ai demandé s’il n’avait pas trop froid et que s’il y avait un souci, s’il se sentait mal, de me le signaler, que je viendrai."