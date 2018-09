Waremme: l'importance d'une bonne pression des pneus agricoles pour limiter les dégâts sur les parcelles

Ce week-end, des démonstrations agricoles seront organisées à Waremme. C'est une initiative prise par Vincent Vandermaes, un habitant de Fexhe-le-Haut-Clocher et responsable du département agricole au sein de la société QTeam. On le sait peu mais les agriculteurs adaptent la pression des pneus en fonction du travail qu'ils doivent accomplir. Entretien.

Quel est l'intérêt pour les agriculteurs d'adapter la pression des pneus ? "Il faut savoir que la pression des pneus est égale à la pression exercée sur le sol au centimètre carré. Plus la pression est importante, plus le sol est compacté. Il faut impérativement ajuster la pression aux réelles utilisations afin de limiter le tassement du sol car les conséquences sont nombreuses: limitation à l'infiltration de l'eau, ruissellement et érosion, apparition de zones asphyxiques, diminution de l'activité biologique et entrave au développement racinaire".

Les agriculteurs sont-ils sensibles aux arguments ? "Certains agriculteurs le sont mais bien sûr, ils attendent des chiffres et des preuves sur le terrain. C'est bien pour cela que l'année prochaine, en 2019, nous prévoyons, nous, société spécialisée, d'effectuer des tests en planifiant des semis lors des nouvelles cultures avec une utilisation des pneumatiques dans de mauvaises conditions d'utilisation. Et dans d'autres cas, avec l'utilisation des pneumatiques dans de très bonnes conditions avec un système de télé-gonflage. Nous prévoyons d'effectuer des semis par bande de culture sur la même parcelle pour des semis de légumes et de céréales".

C'est scientifiquement prouvé ? "Absolument. Regardez un ancien chemin de campagne devenu un champ avec le remembrement sur lequel nous sommes passés avec de nombreux véhicules durant de nombreuses années, la plante a du mal à se développer normalement".

Les dispositifs à placer sur les roues est-il coûteux ? "Cela est relatif car si le dispositif est correctement utilisé, il peut être amorti pour une exploitation moyenne sur une période de deux ans car le rendement de la récolte et la diminution de la consommation seront importantes".

Serait-il judicieux que les pouvoirs publics octroient des subsides aux agriculteurs pour limiter les problèmes d'inondations ? "Oui, car nous parlons de plus en plus des problèmes d'inondations et nous devons mettre tout en place pour réduire les causes des différents problèmes et le tassement des sols est une des conséquences parmi tant d'autres".