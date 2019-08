Waremme: fermeture nocturne de l'aire autoroutière de Bettincourt pour deux semaines

La décision d'une nouvelle fermeture nocturne du parking de l'aire autoroutière de Bettincourt à Waremme sur la E40 en direction de Bruxelles était attendue. Elle était notamment demandée par le Collège communal waremmien.

Cette décision est tombée. Par voie d'arrêté de police, le gouverneur de la Province de Liège, Hervé Jamar, a en effet interdit le stationnement sur ce parking aux poids lourds de plus de 3 tonnes et demie entre 20h et 7h à partir de ce jeudi 8 août et jusqu'au vendredi 23 août. La station-service et sa boutique restent, elles, accessibles.

Rappelons que, depuis quelques semaines, ce parking attire à nouveau la nuit de plus en plus de migrants qui espèrent se glisser dans un camion allant en Angleterre. Dans son arrêté, le gouverneur relève notamment les problèmes de sécurité qui en découlent: traversée pédestre de l’autoroute, intrusion dans les camions, insécurité des citoyens au contact des personnes en illégalité de séjour.