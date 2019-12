Waremme : après l'exclusion d'Albert Gérard du PS, les socialistes cherchent un éventuel partenaire de majorité

A Waremme, le PS est à la recherche d’un partenaire de majorité. Il pourrait être libéral. Ce serait un événement puisque les socialistes sont seuls aux commandes de la ville depuis 106 ans. Aujourd’hui, ils n’ont plus que la plus petite majorité absolue possible, 13 sièges sur 25, car le premier échevin Albert Gérard vient d’être exclu du parti. La commission de vigilance de la fédération de Huy-Waremme du PS lui reproche des manquements au principe de bonne gouvernance, à la loi, aux statuts du PS et à la déontologie.

Les faits reprochés à Albert Gérard sont multiples. Les plus anciens datent de la campagne pour les communales de 2012, sa première campagne. Albert Gérard parle d’acharnement : "C’est même presque un complot. Depuis le début de la législature, on est tout le temps sur mon dos. On va rechercher des histoires du passé. On a toujours essayé de me mettre sur le côté. Je ne comprends vraiment pas pourquoi il y a un acharnement comme ça envers moi."

Albert Gérard affirme qu’il a principalement été sanctionné parce qu’il a aménagé sans permis les abords d’étangs qu’il possède. Le bourgmestre de Waremme, Jacques Chabot, explique, lui, que, dans ce dossier, Albert Gérard a menacé de quitter la majorité parce que le collège communal avait refusé de lui octroyer un permis de régularisation. Jacques Chabot précise que : "Le dossier le plus important concerne un manque de déontologie, des écarts par rapport à la bonne gouvernance, principalement dans le contexte de la gestion du centre sportif dont Albert Gérard était l’échevin-président." Un groupe de l’opposition a ailleurs déposé plainte au sujet de ce dossier.

Un remplacement en attendant une éventuelle nouvelle majorité

Exclu du PS, Albert Gérard est toujours échevin. Le 16 décembre, le groupe PS-IC soumettra au Conseil communal une motion de défiance individuelle constructive contre Albert Gérard. "Constructive, ça signifie que nous devons en même temps désigner son remplaçant.", explique Jacques Chabot, "Comme le pacte de majorité qui nous lie actuellement est signé uniquement par le groupe PS-IC, il ne peut s’agir que d’un remplaçant issu du même groupe."

Ce remplacement sera temporaire, car une seconde étape est attendue, fin janvier peut-être. "En espérant que, fin janvier, les négociations pour asseoir notre majorité, pour lesquelles l’USC nous a mandatés, que ces négociations aboutiront et que nous pourrons établir avec un partenaire éventuel un nouveau pacte de majorité et désigner un autre échevin à titre définitif.", précise le Bourgmestre.

13 sièges sur 25, est-ce donc trop court ? "Ce n’est en tout cas pas rassurant pour effectuer un travail dans un esprit de sérénité.", répond Jacques Chabot, "Nous avons eu un premier contact avec le groupe Pour Waremme, de tendance essentiellement MR. Nous avons échangé nos idées, nos souhaits, nos intentions. Nous attendons le deuxième contact très prochainement." Le PS se montre ouvert à d’éventuels autres contacts avec d’autres groupes du Conseil communal.

Le PS a gouverné seul depuis plus d’un siècle à Waremme. Il s’apprête donc à éventuellement partager le pouvoir. "Comme socialistes, évidemment, ça nous touche.", dit le Bourgmestre, "Nous sommes fiers de cette longue majorité absolue. Mais il faut voir aussi les choses positivement : dans l’arrondissement de Waremme, nous sommes la seule commune à être restée en majorité absolue socialiste. Ça aussi c’est une fierté. Et puis, partager le pouvoir, si nous maintenons notre majorité relative, c’est aussi un enjeu, appréciable."

Albert Gérard veut continuer le combat

Quant à Albert Gérard, il restera bien au Conseil communal, comme indépendant : "Il y a quand même 1340 personnes qui ont voté pour moi. Pour ces personnes-là, je vais rester. Je suis fort étonné qu’il y ait des gens qui se manifestent de tous les côtés de Waremme. Ce sont des gens qui me soutiennent. Ça ne peut que m’encourager à mettre encore pour les gens." Sera-t-il présent aux prochaines élections communales avec sa propre liste ? "On verra bien. Il y a déjà énormément de gens qui me soutiennent et qui m’encouragent. Ça ne peut que me renforcer. Je continuerai le combat, oui.", répond Albert Gérard.

Un comité de soutien au futur ex-échevin viendra manifester à l’occasion du Conseil communal du 16 décembre. "Un comité de soutien a introduit une demande pour organiser une manifestation pacifique devant la Maison communale avant le Conseil communal.", explique le bourgmestre Jacques Chabot, "Je n’ai donc pas refusé, évidemment. Ils ont aussi demandé qu’une délégation puisse être reçue à l’intérieur de l’Hôtel de Ville, avant le Conseil communal. Je ne refuse pas non plus. Mais il est évident que prendre la parole pendant la séance du Conseil communal, ça, c’est interdit par la Loi."

Précisons que ce jour-là, Albert Gérard sera, lui, en vacances et donc absent.