Wanze : une boulangerie bio ouvre ses portes

A Wanze, près de Huy, une nouvelle boulangerie bio voit le jour. Ce sont deux jeunes agriculteurs qui ont décidé de valoriser leurs céréales là où ils cultivent. Les clés de l’atelier sont dans les mains d’un jeune boulanger motivé. Julien Dehu se forme depuis 5 ans pour en faire sa profession. Il a été choisi par les deux jeunes agriculteurs pour préparer et cuire du pain bio. "C’est le paradis pour un boulanger. J’ai fait plusieurs aspects comme la meunerie et l’agriculteur. J’ai une meilleure formation grâce à ça. J’ai vraiment appris dans tous les domaines de mon métier", se réjouit le jeune boulanger.

La boulangépicerie Champain offre une gamme large de produits. - © Photo Marc Mélon RTBF

Après de multiples essais, des options ont été prises au niveau de la production. Le processus de fabrication du pain est relativement long et est réalisé à base de levain. "On prépare nos pains en 48 heures. C'est le temps de fermentation avant la cuisson. Le levain permet d'avoir un certain nombres d'avantages. C'est un pain plus digeste qui assimile mieux les sels minéraux. C'est aussi un pain qui a un PH moins élevé et donc qui tue les agents pathogènes. Et, il a un meilleur goût", Explique Charles-Edouard Jolly, l'agriculteur bio à l'initiative de cette nouvelle boulangerie.

A côté des pains et des baguettes, il y a d'autres produits locaux comme des fruits, des légumes, du fromage, etc.