Wanze: la "swing therapy" fait recette au Golf de Naxhelet

Une idée avec le beau temps qui revient: s'initier au golf en plusieurs leçons pour 99 euros. Cela est possible à de multiples endroits en Wallonie et à Bruxelles. L'association francophone belge de golf propose, en cette période troublée, la "swing therapy" pour s'initier à ce sport tout en prenant l'air bien sûr.

A Wanze, cet endroit offre des paysages exceptionnels. Paul Roland, un sexagénaire, veut suivre les traces de son fils: "J'ai un fils qui a commencé le golf il y a un peu plus d'un an et qui m'a dit, allez papa, viens avec nous, c'est vraiment passionnant. Donc voilà, je découvre".

Paul, Hubert et Michel se sont inscrits à la formule "swing therapy" proposée par l'association francophone belge de golf. L'idée est de permettre aux néophytes de découvrir cette pratique. Yves Chasseur, entraîneur professionnel au golf de Naxhelet, explique: "La swing therapy fonctionne bien, surtout en cette période, le nom est bien adapté. Les personnes sont enfermées à leur domicile, et ça leur permet de sortir, de se retrouver à l'air, et comme on dit, "un esprit sain dans un corps sain", c'est vraiment la parole en cette période difficile".

Il y a évidemment 1001 choses à apprendre, et il faut surtout s'adapter. Michel Charpentier est enthousiaste: "Ce n'est pas simple, parce que la balle part assez rapidement selon l'instrument qu'on utilise et selon le revêtement sur lequel on joue. C'est très différent selon que c'est du synthétique, du naturel, qu'on est sur le parcours ou un peu en dehors, ce n'est pas simple du tout".

Le groupe de sexagénaires très motivés que nous suivons est encadré

et les imperfections sont immédiatement gommées. Michel Cloes, initiateur de golf à Naxhelet, explique: "On commence par corriger le grip, donc comment tenir un club de golf. Ensuite, on essaye de bien placer la personne par rapport à la balle, c'est important. Après, on essaye de faire la gestuelle, donc comment tirer un club en arrière, avancer, finir. Quand c'est une première, ce n'est pas évident".

Pour 99 euros, les participants ont droit à quatre cours collectifs et une leçon individuelle. Ces débutants passent un bon moment avec quelques pointes de stress. C'est le cas pour Hubert Streel: "Même si on se détend, même si le cadre est magnifique, au moment où on doit frapper sur la balle, il y a directement un peu de stress qui s'installe".

Les uns et les autres apprécient la formule. Les inscriptions vont suivre. Il n'y a pas de doute.