Wanze : la piscine reste fermée jusqu'à fin août

Eté ou pas été, on ne se baignera pas avant septembre à la piscine communale de Wanze.

Après des mois de fermeture, les piscines pouvaient rouvrir début juillet mais moyennant des conditions très strictes. Le nombre de nageurs est limité et pour assurer toutes les recommandations d’hygiène et de sécurité, à Wanze, il aurait fallu engager du personnel. Les autorités communales ont donc fait le choix d’attendre que les règles s’assouplissent et la fermeture a été prolongée jusqu’à fin juillet.

Depuis le dernier conseil de sécurité, ce jeudi, on sait que les règles ne sont pas assouplies, qu’il faut faire face aussi à des chiffres de contamination qui remontent, le collège communal a donc pris la décision de ne pas rouvrir la piscine avant la fin août.