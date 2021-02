Wanze : inquiétude à l'annonce d'une nouvelle fermeture de pharmacie dans la commune

"Choqué", "manque de respect", l’échevin de la santé de la commune de Wanze ne décolère pas après l’annonce d’une nouvelle fermeture d’une officine dans la commune. Wanze a de nombreux villages et jusqu’à il y a peu, chacun disposait d’une pharmacie. En 2019, une chaîne pharmaceutique fermait l’officine de Moha et aujourd’hui, c’est dans le village d’Antheit, 4300 habitants quand même, qu’un autre groupe annonce l’arrêt des activités au 22 février. Tout cela s’est fait sans concertation ni même sans aucune annonce aux médecins ou à la commune. "Ils ne sont pas obligés mais c’est la moindre des choses", estime l’échevin.

De moins en moins de pharmaciens pour de plus en plus de missions

Au-delà de la forme, l’échevin s’inquiète surtout pour l’avenir : "dans les autres villages, il y a aussi deux pharmaciennes qui sont plutôt en fin de carrière et elles m’ont fait part des difficultés à trouver des successeurs. Si ça continue comme cela, on n’aura plus que deux officines dans le centre de Wanze". L’échevin va organiser une réunion avec les pharmaciens pour envisager des solutions notamment pour les personnes plus âgées, celles qui n’ont pas de voiture ou de moyen de se déplacer : "avant jusque début des années 90, certains pharmaciens livraient encore à domicile, on va peut être être obligés d’y revenir sinon c’est la porte ouverte à l’e-commerce et cela, on est contre. On peut organiser de l’e-commerce local avec des interactions entre pharmacies." Pour l’échevin, toutes les pistes sont envisageables mais il ne comprend pas qu’à l’heure où l’on prône le local, où on donne de plus en plus de responsabilité aux pharmaciens notamment dans la gestion d’un dossier global thérapeutique et peut être bientôt dans la vaccination, on supprime des officines.

La réunion devrait avoir lieu très rapidement.