Wanze : des élèves du Val-Notre-Dame lancent une pochette "anti-drogue" pour protéger son verre en soirée

Ces jeunes filles de 17 et 18 ans viennent de lancer leur mini-entreprise. Elise Gérard, une des deux PDG, explique la réflexion derrière ce projet : "Pretty Secure a comme mission d’aider les jeunes filles et garçons qui ne se sentent pas en sécurité quand ils sortent en soirée. Notre projet, c’est un chouchou qui est fourni avec un protège-verre. Et grâce au protège verre, cela protège de toutes les intrusions qu'il pourrait y avoir. Nous insérons dans la commande un sticker où sont inscrits les principaux numéros d’appel d’urgence".

Les jeunes ne se sentent pas toujours en sécurité en soirée. Et pour cause : l’utilisation de GHB par certaines personnes mal intentionnées, comme dénoncé par le mouvement #BalanceTonBar . Mais ces 8 adolescentes du Val-Notre-Dame à Wanze comptent bien y remédier.

Ce n’est peut-être pas des questions à se poser à notre âge, mais c’est souvent "les risques"

"On a choisi de faire ce produit parce que, vu tous les événements qui se passent en ce moment et le nombre de cas d’abus liés à la drogue, c’est quelque chose qui nous concerne entre guillemets en tant qu’adolescents, ajoute la jeune fille. On pourrait se dire que, oui, c’est bizarre qu’à notre âge on réfléchisse comme cela en se disant que si on sort en soirée, on se dit directement qu’on va peut-être se faire droguer. Ce n’est peut-être pas des questions à se poser à notre âge, mais c’est souvent, entre guillemets, les risques".

Les jeunes entrepreneuses ont opté pour du tissu en lycra pour fabriquer, à la main, ces chouchous "anti-agression". Ceux-ci sont également lavables et réutilisables. Le prix doit encore être fixé "pour que cela soit un prix abordable à tous publics", précise l'équipe de "Pretty Secure".

Ces élèves du Val-Notre-Dame attendent toutefois de trouver des actionnaires avant de lancer la phase de production. "On n’aura pas de point de vente mais on participera à des ventes dans des lieux publics. Et on tiendra les personnes au courant via nos réseaux sociaux", étaye Elise Gérard.

Cette mini-entreprise devrait être opérationnelle d'ici deux à trois semaines, le temps d'activer un nouveau compte en banque. Ces chouchous "anti-drogue" pourraient donc se répandre dans les bars dès le mois de décembre.