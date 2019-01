Wanze: Christophe Lacroix interpelle Bpost via une vidéo Facebook

"Les responsables de Bpost sont-ils timbrés?" C'est la question que pose et que poste Christophe Lacroix, bourgmestre de Wanze, par le biais d'une petite vidéo sur sa page Facebook. Et cela sur un ton un rien ironique, voire un peu provocant pour interpeller Bpost, non seulement sur la suppression des boîtes aux lettres mais aussi sur le remplacement inadapté de celles-ci.

"Sur la place Faniel qui est la place de Wanze-centre, c'est une boite aux lettres inaccessible" explique le bourgmestre. "Elle mesure au minimum ma taille et donc vous devez être aussi grand que moi, soit 1m83, pour pouvoir mettre votre lettre ou votre petit colis dans la boite. Donc effectivement, je pense qu'elle ne servira à rien. Ce sera en plus une excuse pour Bpost pour enlever cette boite. Je trouve ça scandaleux!". Christophe Lacroix a écrit à Bpost. A ce jour, il n'a reçu aucune réponse.

Un clin d'oeil à l'absurdité de la situation

L'utilisation de Facebook pourrait-elle être une façon d'attirer l'attention, de faire pression? Nous avons posé la question à Christophe Lacroix: "Je ne sais pas si c'est pour faire pression mais c'est pour alerter l'opinion publique sur cette absurdité" répond-il. "C'est aussi leur montrer de visu, par un petit reportage qui se veut un clin d’œil un peu provocateur, l'absurdité de la situation". Christophe Lacroix ne manquera pas de réagir sur sa page Facebook si Bpost se manifeste de manière positive.