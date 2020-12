Wanze: chaque année, deux passionnés de Noël illuminent leur jardin pour les fêtes

Plus

A Wanze, en région liégeoise, deux passionnés de Noël se sont lancés dans une collection de lumières et de guirlandes. Chaque année, ils décorent leur jardin de plusieurs milliers de lumières qu'ils ont glanées au cours de l'année. Et le résultat brille de mille feux. 20 000 watts de lumière dans le jardin Ces deux habitants de Wanze voient les choses en grand quand il s'agit d'illuminer leur maison pour les fêtes. Une collection qui a démarré il y a près de 17 ans et qui est devenue trop grande pour le jardin. Avec comme nouveauté cette année, cette scène de la banquise.

Nouveauté cette année, cette scène de la banquise. - © RTBF "Ce sont tout simplement deux palettes avec une planche, et une échelle en bois" explique Francis Dochain. "J'ai utilisé du géotextile pour faire l'imitation de la neige avec des guirlandes effet ruisseau. On a fait venir l'igloo des États-Unis car on n'en trouve pas dans la région".

L'igloo vient tout droit des États-Unis. - © RTBF Dix kilomètres de câbles Il faut un mois et demi à Francis pour installer la dizaine de kilomètres de câbles nécessaires à alimenter toutes les pièces. Des Père Noël, rennes et autres bonhommes de neige, souvent achetés d'occasion. Et la collection s'agrandit chaque année, car la maitresse de maison, Liliane Hart, ne peut s'empêcher de vouloir la compléter: "Ici, on a arrêté de compter, parce que ce sont des milliers de sujets. Toutes les années, on achète encore un peu. Quand j'ai un coup de cœur, il faut que j'achète parce que j'adore ça".

"Quand j'ai un coup de coeur, il faut que j'achète parce que j'adore ça", explique Liliane Hart. - © RTBF Mais le rêve ultime de Liliane devrait, lui, se concrétiser l'année prochaine: "Ça fait au moins deux ans que je demande mon carrosse, mais il faut le fabriquer. C'est mon compagnon qui le fabrique de ses propres mains. C'est beaucoup de boulot". Notre récompense, ce sont les gens qui viennent voir Depuis 4 ans, les deux passionnés ouvrent leur jardin tous les soirs aux curieux. Mais cette année, ils redoutent une interdiction des autorités communales à cause de la pandémie, comme l'explique Francis: "Ce serait une déception parce que nous, la récompense de notre travail, ce sont les gens qui viennent voir. En plus, l'entrée est gratuite". Mais même sans public, Liliane et Francis allumeront leur éclairage tous les soirs. Ils n'imaginent pas passer les fêtes de fin d'année sans cet univers de mille et une couleurs.

Le couple n'imagine pas passer les fêtes de fin d'année sans cet univers de mille et une couleurs. - © RTBF "Chaque fois qu'on met le groupe électrogène en route et que les lumières s'allument, ça me prend à l'intérieur, et j'ai les larmes aux yeux" confie Liliane. Le couple n'attend maintenant plus que l'arrivée de la neige pour que leur décor de Noël soit complètement parfait.

