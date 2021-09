Wandre : plus de 6 millions et demi pour évacuer les déchets des inondations entreposés sur le site de Wérihet

Encore quelques semaines de patience pour les riverains du site de Wérihet à Wandre. Les habitants du quartier se plaignent depuis la mi-juillet du charroi, des odeurs et, plus généralement, des nuisances provoquées par l’entreposage en urgence là-bas de milliers de tonnes de déchets venant des communes et quartiers sinistrés par les inondations. A la suite de leurs plaintes, plus aucun déchet n’avait été stocké mais il fallait évacuer ce qui y était déjà.

C’est l’association des sociétés Aertssen-Bruco-Maes qui a obtenu le marché pour cette évacuation placée sous la surveillance de la SPAQUE. Un contrat de plus de 6 millions et demi d’euros.

Le chanter a commencé ce lundi.