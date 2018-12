Wandre: Newpharma va engager entre 150 et 300 personnes d'ici 2020

C'est une bonne nouvelle pour l'emploi. A Wandre, Newpharma projette d'engager entre 150 et 300 personnes d'ici 2020. La première pharmacie belge en ligne doit faire face à une croissance exponentielle. La croissance de Newpharma se situe depuis 3 ans entre 40 et 50%. Et la première pharmacie belge en ligne table sur une progression de 52%.

Déjà 1.600.000 patients

L'entreprise emploie actuellement 200 personnes et génère un chiffre d'affaires de quelque 80 millions d'euros. Les engagements concerneront autant le service logistique que celui consacré aux patients. Et des patients, Newpharma en compte déjà 1.600.000 dans une douzaine de pays.

La société vend en ligne quelque 35.000 références et 1.500 marques. Les plus populaires sont les produits de beauté et ceux destinés aux nourrissons, ensuite les médicaments sans prescription.

Bientôt un nouveau bâtiment

Newpharma prévoit par ailleurs la construction d'un nouveau bâtiment de 20.000 mètres carrés.

Et la marge de progression semble encore réelle pour Newpharma puisqu'une enquête menée par l'entreprise auprès de 1.000 internautes démontre qu'un tiers des personnes interrogées ne connaissent pas encore les pharmacies en ligne.