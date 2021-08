Wallonie, terre de fromages: une réalité à découvrir ce weekend au Château de Harzé

200 nouveaux fromages en deux ans

La Wallonie, terre de fromages: leur nombre augmente sans cesse, près de 200 nouveaux fromages en deux ans. Jacques Lilien, organisateur de la Fête du Fromage à Harzé: "Le Général de Gaulle, dans les années 60, avait dit: Comment voulez-vous gouverner un pays qui produit plus de 365 fromages? Et bien, dans notre petite Wallonie, on en a plus de 700".

Entre le Wallon et le fromage, c’est presqu’un amour fou. La consommation et le budget annuel ne cessent de croître: "Le Belge consomme en moyenne pour 135 euros par an par habitant. Cela représente plus ou moins 14 kilos de fromage par personne".

14 kilos de fromage par an par habitant

Pour se fournir, le consommateur a modifié son comportement: la crise du Covid y est pour quelque chose. Anne Jandrain, responsable de la promotion des fromages à l’APAQ-W: "On regarde ce qu'il y a dans notre région, on va vers le producteur parce qu'on a envie de consommer quelque chose dont on sait d'où ça vient et comment ça a été produit. Avec le télétravail aussi qui s'est mis en place de manière subite, les gens ont eu plus de temps pour être chez eux et pour aller découvrir les petits producteurs qui sont parfois à 100 mètres de chez eux".

Le fromage de chèvre particulièrement prisé

Et puis ce constat concernant le fromage de chèvre: "La demande de fromage de chèvre a toujours été plus élevée que ce qu'on peut offrir en Wallonie, et donc les producteurs essayent aussi de produire un peu plus puisque la demande est assez forte". Une preuve de plus de la bonne santé du secteur fromager.

Si vous souhaitez déguster et acheter des fromages parfois méconnus de chez nous, le rendez-vous est donc fixé au Château de Harzé samedi dès 14h et dimanche dès midi pour cette 41ème Fête du Fromage. L'entrée est gratuite. Infos: fetedufromage.be