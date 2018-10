Waimes: y aura-t-il quelqu'un sur les bancs de l'opposition après le 14 octobre?

Perchée au sommet de la Belgique, Waimes est une commune où il fait bon vivre, où le nombre d'habitants augmente et où le tourisme est un des atouts majeurs. A sa tête, le bourgmestre de tendance libérale Daniel Stoffels. Cet entrepreneur règne en maître absolu sur sa commune puisque sa liste pluraliste Waimes Demain a raflé tous les sièges au scrutin de 2012. Il n'y a donc aucune opposition. En sera-t-il de même au lendemain du 14 octobre?

Waimes Ensemble

En 2012, il y avait pourtant une seconde liste mais elle n'a eu aucun élu. L'ambition de Waimes Ensemble est d'en décrocher au moins 3 . Waimes ensemble, c'est la liste pluraliste créée par quelques jeunes "qui ne se sentaient pas écoutés malgré leur implication dans l'associatif waimerais", explique Guillaume Lehro, tête de liste et étudiant à HEC-ULièg

La volonté de Waimes ensemble c'est de réinstaurer un débat démocratique au sein du conseil communal et de mieux consulter la population avant de mettre en place des projets. "Exemple: pour l' agrandissement de l'école de Thirimont, on n'a pas pris l'avis des enseignants, parents, direction et il y a des soucis", ajoute Guillaume Lehro.

Dans ses cartons également une application Web pour les bons plans destinés aux touristes et pour les citoyens qui pourraient suivre l'évolution de travaux ou encore signaler l'un ou l'autre problème dans la commune.

Waimes et Vous

"Le débat démocratique, on l'a en réunion de majoritél, quand on décentralise les séances du conseil communal , peu de gens viennent, on informe aussi par le bulletin communal...tout le monde n'a pas internet", tonne le bourgmestre Stoffels balayant ainsi le reproche d'absence de communication. Il a d'ailleurs rebaptisé sa liste Waimes et Vous sur laquelle on retrouve des élus sortants de toutes tendances .

Un accueil touristique sur le site de l'ancienne gare de Sourbodt, le réaméngement du site du signal de Botrange, la création d'une résidence service et le projet de hall omnisports , ce sont les objectifs de Daniel Stoffels. S'il se réjouit ,dit il, de voir une autre liste, de constater que des jeunes s'intéressent à l'avenir de la commune (il en a d'ailleurs aussi sur sa liste) , il tient cependant à préciser qu'il a toujours été attentif et à l'écoute des jeunes mais ce n'est pas pour cela qu'il accepte toutes les demandes: "je suis aussi garant de leur sécurité", ajoute t il. Allusion aux excès qui ont mené, par exemple, à la suppression du NoName Festival.