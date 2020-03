Waimes : des dizaines de petits saumons remis à l'eau

Fin janvier, 200 œufs de saumon sont arrivés à l’école primaire de Waimes Centre. Des œufs et un aquarium pour des enfants dont la mission était de vérifier la température, l’acidité et la propreté de l’eau.

Pendant deux mois, ces enfants ont accompli ces gestes au quotidien et ils devaient remettre ces alevins dans l’eau à cette période précise.

Une remise à l’eau qui s’est réalisée sans les enfants, coronavirus oblige, du côté d’Ondenval dans un petit ruisseau qui se jette dans l’Amblève.

Eau à 8 degrés

C’est par dizaines qu’ils ont pris le chemin de l’épuisette puis celui du ruisseau avec quelques précautions : "on va vérifier la température de l’eau pour la comparer avec celle de l’aquarium. L’eau est à 8 degrés. On teste aussi le PH, on voit qu’ici c’est un peu plus acide", explique Pascal Schmitt, du contrat de rivière.

L’endroit n’est pas choisi au hasard : "c’est au confluent de ce petit ruisseau avec l’Amblève. Il y a du courant mais pas trop, l’eau est bien oxygénée, il y a une petite zone calme et des cailloux où ils peuvent se cacher".

Retour dans 6 ans ?

Les alevins vont rester quelque temps dans la rivière puis ils la dévaleront pour rejoindre la mer et l’océan.

"Ils vont passer de 1 à 4 ans dans l’océan et alors qui sait, on espère que dans 4 à 6 ans, des petits saumons vont remonter l’Amblève et revenir ici pour se reproduire".