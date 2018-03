Waimes: 6 hectares pour une vingtaine de PME au Hottleux

Elle l'attendait depuis 12 ans, la commune de Waimes dispose enfin de son nouveau parc d'activités économiques. Il est situé au Hottleux et peut accueillir une vingtaine d'entreprises. Il a été inauguré, mercredi, par le ministre wallon de l'économie, Pierre Yves Jeholet qui en a profité pour rappeler l'importance des PME dans le tissu économique wallon.

10% d'indépendants

Un peu plus de 5 millions d'euros ont été investis par la SPI pour aménager ces terrains: "c'était nécessaire parce qu'on sature dans la région", explique le président de la SPI, Claudy Klenkenberg, " A Malmedy, il n'y a plus place. Kaiserbaracke, ça se remplit bien aussi et c'est en communauté germanophone".

Pour le bourgmestre Daniel Stoffels, c'est l'aboutissement d'une vieille demande : " 12 ans , c'est long. Je connais une entreprise qui n'a pas attendu, qui a construit ailleurs dans une commune voisine. Ici, on a déjà un terrain qui servira à l'extension de l'entreprise de voirie, une société qui fait dans le bio s'est aussi montrée intéressée de même qu'un électricien. A Waimes, 10 % de la population est un indépendant, c'est important de pouvoir garder ces PME, de mettre à disposition des terrains, de ne pas grapiller l'espace consacré à l'habitat et de maintenir aussi l'emploi dans la commune". Et le bourgmestre songe déjà à l'extension de ce parc d'activités qui à terme devrait occuper 18 hectares.