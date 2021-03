VTT qui abîment des espaces naturels à Anthisnes : un terrain d’entente trouvé

Ce n’est pas un scoop : depuis un an, et les confinements successifs, la pratique du vélo explose. C’est également le cas pour le VTT. Problème : certains vététistes ne suivent pas les chemins mais créent leur propre tracé, ce qui est interdit et abîme la nature.

La commune d’Anthisnes et le DNF ont décidé de chercher un terrain d’entente avec les sportifs, comme on peut le lire dans les gazettes de La Meuse et de L’Avenir. Une réunion de concertation les a réunis. L’objectif n’était pas d’interdire mais plutôt de trouver un compromis, comme le souligne Marc Tarabella, le bourgmestre d’Anthisnes : "On a trouvé une solution : un terrain alternatif qui va permettre un aménagement avec des bosses." Et le terrain de jeu a été déniché : "Il s’agit d’un terrain qui est au bout du grand bois d’Anthisnes, à la limite de la carrière voisine", explique Marc Tarabella.

Dans les prochains jours, les amateurs de VTT intéressés, les autorités communales et le DNF iront sur place pour imaginer les futurs aménagements.