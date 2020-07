Voyagistes: les incertitudes liées au reconfinement espagnol

Plusieurs pays européens reconfinent. C'est le cas du Portugal et de l'Espagne. Là-bas, plusieurs zones sont à nouveau touchées par l'épidémie. Mais cela n'empêche pas les Belges de partir en vacances. Du moins pour l'instant.

Des touristes plutôt rassurés

La plage, le soleil. Nombreux sont les Belges qui ont profité de l'ouverture des frontières pour passer leurs vacances en Espagne. Mais aujourd'hui, le coronavirus est de retour au nord du pays. Une recrudescence qui n’inquiète pas ces vacanciers belges: "Jusqu'à présent en tout cas, on n'a pas de craintes. On pense que ce sont des foyers localisés. Ces foyers localisés, il est effectivement bon de les contenir pour ne pas que ça se propage".

Et ce couple n'est pas le seul. Valérie aussi est assez rassurée. Elle vient de réserver ces vacances pour l'île de Majorque. Départ prévu dans 2 jours: "Pour la destination choisie, je n'ai pas peur. Majorque, c'est une île. On est un peu excentrés du problème covid actuel, donc non, je n'ai pas peur".

Les voyagistes suivent la situation de près

"L'Espagne, ce n'est pas que le continent" explique Sabrina Wyzen, responsable des agences Neckermann à Liège et Namur. "Il y a aussi toutes les îles Baléares, les Canaries, des endroits comme Lanzarote, Ténérife, souvent très bien aussi. Nous, on suit au jour le jour les actualités, donc on sait un petit peu ce qui se passe au niveau du confinement. Il y a encore heureusement des ventes qui se font au niveau de l'Espagne".

Pour l'instant, les réservations se poursuivent. Mais si la situation venait à changer, ce serait problématique pour un secteur déjà lourdement touché par la crise. Sabrina Wyzen: "Évidemment que pour notre secteur, ce n'est pas une période facile, comme pour beaucoup de monde. Il reste maintenant quand même aussi des destinations où les clients peuvent partir, il ne faut pas se focaliser sur les destinations fermées, mais plutôt sur les destinations ouvertes".

En attendant, tout le secteur du tourisme suit la situation de près. Il espère que ces secondes vagues resteront cantonnées à de petites zones pour éviter ainsi toute propagation qui mettrait fin au redémarrage du secteur.