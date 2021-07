Voyages: reprise amorcée pour les autocaristes

Malgré une crise sanitaire pleine d'incertitudes, les agences de voyage retrouvent leurs clients.

A Liège, les "Voyages Léonard", spécialisés dans les excursions en autocar, peuvent enfin redémarrer. Nous nous sommes rendus dans une de leurs agences, à Barchon, qui accueille cette année une nouvelle clientèle. Lorella Perfetto, conseillère voyage: "On accueille beaucoup de clients internet qui ont eu des mésaventures pendant la crise covid avec leur réservation internet parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas été encadrés par le site internet en question, et ils ne veulent plus vivre ce genre de situation".

La Moselle luxembourgeoise, le gros succès de cette année

Parmi les destinations les plus prisées pour voyager en autocar, la France, l'Italie ou encore l'Espagne et le gros succès de cette année, la Moselle luxembourgeoise. Véronique Léonard, directrice Tour Opérateur: "Le gros boum cette année, c'est une croisière-repas sur la Moselle luxembourgeoise. Le Luxembourg impose soit la vaccination -même pour une journée-, soit un test PCR. Mais qu'importe, la clientèle est au rendez-vous, ils sont vaccinés, ils ne se tracassent de rien".

Dans le contexte actuel, les excursions d'un jour rencontrent également beaucoup de succès: "Les clients sont vraiment friands de ce genre de petit déplacement parce qu'ils se sentent en sécurité, on reste en Belgique, donc on évite les contraintes de tests".