Voyages autorisés: la reprise pour les cars Léonard? Peut-être pas

Ce lundi, les voyages non-essentiels dans l'Union européenne sont de nouveau autorisés. Est-ce que ça veut dire pour autant que les agences de voyage et les entreprises qui vivent du tourisme vont pouvoir reprendre leur activité à 100%? Ce n'est pas sûr du tout.

"L'annonce du Codeco est globalement une bonne nouvelle, ça nous donne un peu plus de perspectives, mais ça ne nous permet pas d'envisager vraiment une reprise de nos activités" explique Jean-François Defour, le directeur général des Voyages Léonard. "Pourquoi? Parce qu'on peut voyager avec des groupes de 25 personnes, ça, c'est une bonne nouvelle, et on pourra développer cette activité en Belgique, ça, il n'y a aucun souci".

Il nous semble peu cohérent de proposer des destinations fortement déconseillées

Par contre, pour les voyages hors Belgique, c'est plus compliqué, comme le souligne Jean-François Defour: "Pour partir à l'étranger, la plupart des destinations que nous proposons sont généralement la France, l'Italie, l'Espagne, et dans ces pays, nous ne connaissons pas encore quelles sont les conditions sanitaires à respecter sur place. Est-ce que les Musées seront ouverts? Est-ce que les restaurants seront ouverts? Ce qui est certain, c'est qu'il y a encore beaucoup de mesures de quarantaine à respecter au retour, ce qui est un véritable problème pour les clients. Ces voyages sont également autorisés, mais fortement déconseillés, il nous semble donc peu cohérent de proposer à nos clients des destinations qui sont fortement déconseillées".