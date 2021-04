Vous trouvez ces bâtiments liégeois moches ? Des architectes vous proposent de les redessiner

C’est un concours de dessin pour les grands enfants que lance l’ASBL La table ronde de l’architecture. Le but du jeu, c’est d’inventer une alternative aux bâtiments liégeois qui ne vous plaisent pas. Deux conditions : dessiner à la main et proposer un bâtiment dans un style traditionnel.

Les organisateurs appellent cela un appel à contre-projet. Exit les grandes parois de verre et les cubes en béton. L’ASBL La table ronde de l’architecture milite en effet pour "la nouvelle architecture traditionnelle", un courant qui voudrait voir renaître l’architecture comme on la pratiquait il y a 100 ans ou plus. "Nous, on veut revenir à une architecture qui a fait la beauté et la gloire de nos villes et de l’adapter aux besoins et moyens modernes. C’est tout le sens de ce concours de dessin", explique Noé Morin, l’un des fondateurs de l’association bruxelloise.

La consigne du concours c’est que "ce soit de l’architecture traditionnelle liégeoise, c’est-à-dire qui s’inspire des traditions architecturales, néoclassique ou néogothique par exemple", précise l’organisateur. "L’autre chose c’est de faire réfléchir les architectes, les étudiants en architecture sur le patrimoine, de cette manière ils peuvent comprendre les codes du bâti ancien, les règles de proportion, une foultitude d’éléments qui ont disparu dans l’architecture contemporaine". L’idée n’est bien sûr pas, à l’issue de ce concours, de démolir le bâti existant et de reconstruire, mais plutôt d’interpeller les pouvoirs publics. "On s’est rendu compte que si ça pouvait faire réfléchir les communes, c’est toujours ça de gagné", confirme Noé Morin.

Pour participer, mieux vaut donc avoir quelques notions de dessin ou d’architecture, mais toutes les candidatures sont les bienvenues. Tous les dessins seront publiés sur le compte Instagram de l’association. Le vainqueur remportera des livres. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet de l’ASBL La table ronde de l’architecture.