Vous triez vos médicaments ? Que pouvez-vous ramener à la pharmacie ?

Profiter du confinement pour faire le tri dans votre armoire à pharmacie… Vous l’avez fait ou vous y pensez ?

Les pharmaciens ont l’obligation légale de reprendre gratuitement tous les médicaments périmés ou non utilisés qui leur sont rapportés.

Ronald Plum est pharmacien à Villers-le-Temple, sur la commune de Nandrin : " On a observé qu’il y avait des patients qui ramenaient des médicaments, pas forcément plus que dans la moyenne, mais, alors que les gens sont censés être confinés, on devrait peut-être en avoir moins justement. " Une autre pharmacie des alentours nous a d’ailleurs indiqué qu’elle conseillait à ses clients de ne rien ramener pour l’instant.

Les consignes de tri

Si vous n’avez pas trié correctement les médicaments, votre pharmacien peut refuser de les reprendre. Il vaut donc mieux connaître les règles. " Les consignes sont de retirer tout ce qui est cartons et notices en papier, laisser les médicaments sous la forme de blister. ", explique Ronald Plum, " En ce qui concerne les formes qui ne sont pas des formes orales sèches, donc pas des comprimés, on conseille de ramener les sirops d’antibiotiques à la pharmacie, les autres sirops, tels que du perdolan ou des sirops pour la toux, peuvent être directement éliminés à l’évier et les verres amenés dans les déchetteries. Les pommades considérées comme des médicaments peuvent être amenées à la pharmacie, par contre toutes les pommades type lait corporel ou crème solaire doivent aussi être éliminées via les déchets traditionnels. Tout ce qui est compléments alimentaires, notamment vitamines etc., sont normalement censés être éliminés via les déchetteries aussi, maintenant dans la pratique c’est assez compliqué pour un patient de savoir à quoi il a affaire quand il a un blister de comprimés. Et donc en général c’est chez le pharmacien que le tri se fait, une fois que les médicaments sont ramenés. "

Les consignes sont-elles respectées ? " On voit un peu de tout. On est parfois amené à faire un petit peu le gendarme. Quand on voit arriver un gros sac, qui n’a pas été trié et dans lequel on retrouve des guirlandes de Noël, c’est déjà arrivé, là on demande au patient de refaire un tri avant de nous ramener le sac de manière définitive. ", répond le pharmacien.