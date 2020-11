Vous télétravaillez ? Surveillez votre compteur d'eau !

Si vous télétravaillez et que vous venez de recevoir votre facture de régularisation d'eau, pensez à consulter vos statistiques de consommation et comparez le volume d'eau pour cette année avec ceux des années précédentes. Il est probable que vous aurez utilisé plus d'eau. Explication.

Dans la famille A, la mère remarque qu'on a consommé plus d'eau. 88 litres de plus par jour. Deux rues plus loin dans la famille B, le père surveille son compteur. Là aussi, on a consommé plus. Quel point commun entre ces deux familles ? Depuis mars, les pères télétravaillent et deux enfants sont tous les jours à la maison. On boit l'eau du robinet. On cuisine le midi. On va aux toilettes. On tire la chasse. Tout ça à la maison plutôt qu'à l'école ou au bureau. Voilà où toute cette eau s'en va.

"C'est l'explication la plus vraisemblable" observe Benoît Moulin, le porte-parole de la société wallonne des eaux. "Nous constatons nous-mêmes, d'une manière générale, dans les zones de distribution semi-résidentielles, des consommations plus élevées qu'habituellement. Les consommations individuelles se sont déplacées du lieu de travail en journée vers le domicile".

Si vous télétravaillez, attendez-vous à consommer plus d'eau. A l'inverse, et ça renforce l'explication, dans les zones industrielles, la SWDE a constaté une diminution équivalente de ses débits en eau.

La SWDE conseille cependant de ne pas immédiatement évacuer l'hypothèse de la fuite. Fermez tous les robinets et les appareils consommateurs d'eau le soir. Relevez votre compteur avant d'aller dormir, puis le matin en vous levant. Si le compteur a bougé, alors c'est une fuite.