"Vous me donnez encore combien de temps pour vivre ?" : Georges, malade du cancer, témoigne

À 70 ans, Georges Larbuisson est suivi depuis des années pour une maladie chronique. Il a été président du comité des patients du CHU de Liège. Récemment, son infirmier remarque chez lui une protubérance dans le dos. "Mon médecin traitant étant absent, je suis allé aux urgences. Et là, ils ont fait des examens. Et puis, le médecin des urgences m'a dit que j'avais une grosse tumeur". Il n'a pas prononcé le mot cancer "Il n'a pas prononcé le mot de cancer. C'est moi qui ai dû le prononcer, comme souvent ça se passe, je pense. C'est le patient qui verbalise. Et c'est les médecins qui mettent en place les éléments pour que le patient verbalise de lui-même", explique ce patient.

Vous me donnez encore combien de temps à vivre? "Pour le délai, c'est moi qui lui ai posé la question. Lui, il m'a simplement dit que c'était une grosse tumeur, qu'il y avait déjà des métastases... Et j'ai répondu : vous me donner encore combien de temps à vivre?. Tout simplement. Il m'a répondu : je ne peux pas encore dire que c'est une question de jours mais ce n'est plus une question de mois. Je dirais, moi, une question de semaines. Mais je suis pessimiste. Ce à quoi, je lui ai répondu que c'est mieux d'être pessimiste. Quand on se trompe, on ne vous en veut pas. Alors que si vous êtes optimiste et que vous vous trompez, on vous en veut." La deuxième question, c'est : comment ça va se passer?

"C'est surtout avec mon médecin de la clinique de la douleur que j'ai vraiment parlé et que l'annonce est vraiment venue. Elle m'a dit: ça vient perturber le chemin que vous êtes en train de faire vers la mort. Ca vient introduire un effet perturbateur parce qu'il se peut que n'ayez pas à aller jusqu'à l'euthanasie parce que, au risque de vous surprendre, elle peut venir de manière brutale. La deuxième question, c'est de dire : comment est-ce que ça va se passer? Qu'est-ce qui m'attend? Est-ce que je vais beaucoup souffrir? Est-ce que ça va aller vite? J'ai eu des réponses à la clinique de la douleur, parce que, de nouveau, elle me connait, parce qu'elle sait ce que j'ai dans la tête, le corps et le cœur et qu'elle a les mots pour le faire. Elle sait des mots qu'elle peut employer. Etant donné que la mort peut venir me surprendre comme ça, ce qui est absolument anxiogène à vivre et que je n'avais pas avant parce que j'étais habitué au rythme de ma maladie, je voyais la souffrance avancer, c'est qu'ici, comme ça peut me surprendre, dès qu'il y a une modification, une douleur un peu différente ou un peu particulière, c'est que tout de suite me vient à l'esprit: ça y est, c'est la fin. Je vais mourir, maintenant. Et puis ça passe, et puis ça revient, et puis ça passe. Et ça, c'est assez difficile à vivre. Il y a de très belles pages de Dostoïevski dans "L'idiot" quand il dit que: quand un soldat part à la guerre, il sait qu'il peut mourir, mais il a l'espoir de ne pas mourir. Quand il monte sur l'échafaud, il sait que la mort est inéluctable. C'est un peu, ce que je ressens, que maintenant, avec le cancer, la mort est vraiment inéluctable, que j'arrive vers elle et que si je ne vais pas vers elle, elle viendra vers moi dans un délai relativement rapide". Comment annoncer une mauvaise nouvelle? "Je pense que l'annonce d'une mauvaise nouvelle, il faut que ça soit fait par un médecin avec qui vous avez une relation, qui vous connait, qui sait ce que vous pensez, qui sait ce que vous avez vécu avant, qui sait dans état d'esprit vous êtes, qui sait ce que vous attendez et ce que vous n'attendez pas. Il y a surtout un accompagnement. Ce qui est dur, c'est que ce médecin aux urgences n'a pas eu le temps de regarder mon dossier pour savoir quel était tout mon parcours. Le spécialiste, il va donner les résultats des examens, de ce qu'il a vu, mais la véritable annonce, c'est-à-dire le fait d'en parler, moi je pense que ça ne peut se faire qu'avec un médecin qui vous connait bien. Le spécialiste, il ne sait donner qu'une information brute. L'annonce, c'est tout à fait différent d'une information. Ils sont peu nombreux, les médecins habitués à ne plus être les miraculeux guérisseurs Ils sont peu nombreux les médecins qui sont habitués à ne plus être les miraculeux guérisseurs ou les impuissants s'excusant de ne pouvoir guérir. Et c'est à ce moment là qu'il y a un autre rôle du médecin : celui d'accompagner un patient dans la fin de sa maladie, dans la fin de sa vie donc", conclut Georges Larbuisson.

Une formation pour les oncologues au CHU de Liège

Comment annoncer à un patient qu'il a un cancer ? Une formation est désormais proposée aux médecins du CHU de Liège. Annoncer qu'un cancer évolue mal, qu'il n'y a pas de traitement efficace ou que la mort est proche... C'est toujours un choc pour le patient.

3 images La priorité pour Livia Peternelj, psychologue en oncologie au CHU de Liège, c’est l’écoute du patient. © Erik Dagonnier

Livia Peternelj est psychologue en oncologie au CHU de Liège. Dans sa formation pour annoncer une mauvaise nouvelle, elle pointe certains mauvais réflexes du monde médical. "Quand on est mal à l’aise, on est souvent maladroit. Les stratégies que les médecins utilisent le plus, c’est en général la sur-information, sans laisser de place au patient. Dans d’autres cas, les médecins peuvent aussi éviter la préoccupation rapportée par le patient et parler de tout autre chose". C’est très important de pouvoir se recentrer sur le patient et sur ce qu’il souhaite faire parce que cela permet de donner de l’espoir au patient La priorité pour cette psychologue, c’est l’écoute du patient. "C’est très important de pouvoir se recentrer sur le patient et sur ce qu’il souhaite faire parce que cela permet de donner de l’espoir au patient, même là où on a l’impression qu’il n’y en a plus. C’est, par exemple, faire des choses qui sont importantes pour vous, comme profiter avec ses petits-enfants". Reste que cette formation n'est pas à l'heure actuelle prévue pour les infirmières qui sont pourtant elles aussi, en première ligne dans l'annonce d'une mauvaise nouvelle dans le milieu médical.