Vous êtes asymptomatiques ? "Ne venez pas vous faire tester et mettez-vous en quarantaine"

Après plusieurs centres liégeois et verviétois, c'est le centre de testing hutois qui limite provisoirement sa capacité d'accueil. La saturation est telle que les délais pour fournir les résultats explosent; on atteint plus de 5 jours entre le test et l'annonce du résultat.

A partir de ce mardi, seuls les patients symptomatiques seront testés. Et le message est très clair : vous n'êtes pas malades ? restez chez vous, mettez vous en quarantaine, laissez la priorité aux malades.

Toute la province est concernée

A Verviers, plusieurs centres ont également suspendu le dépistage pour plusieurs jours. Le CHC a lui aussi, et pour la seconde fois, fermé tous ses sites (Liège, Verviers) de dépistage, jusqu'à nouvel ordre. Au CHU deLiège, le message est la aussi très clair : À partir du 19 Octobre, le Depist-car du Sart Tilman sera accessible uniquement sur rendez-vous pour les patients symptomatiques ainsi que ceux qui doivent rentrer à l’hôpital pour une hospitalisation ou une opération. Il n’y a plus de prélèvements réalisés pour les personnes ayant été en contact avec une personne positive au Covid-19 mais qui ne présentent pas de symptômes ou les personnes revenant d’une zone à risque.

A Seraing, le centre de dépistage du Bois de l'Abbaye a annoncé qu'il resterait fermé jusqu'au weekend prochain.

Il est recommandé de vérifier les conditions d'accès des centres de dépistage sur leurs sites internet.

