Votre eau potable dans 47 kilomètres de galeries sous la Hesbaye

L'eau que vous buvez sur la rive gauche de Liège vient des captages de Hesbaye. 47 kilomètres de galeries courent à 30 et 60 mètres sous les champs de betteraves et les chemins de remembrement. La CILE nous a invités à visiter son puits et ses galeries à Fexhe-le-haut-clocher.

Pour arriver dans la galerie, il faut d'abord descendre dans le puits. Trente mètres d'échelle métallique en trois paliers. On s'équipe de cuissardes, ciré, casque et baudrier. Tout au fond, l'eau court dans les galeries. On marche dedans. Elle est froide comme au robinet. Comme on est sous terre, les voix résonnent.

Alimenter Liège en eau propre pour en finir avec le cholera

Bernard Michaux, directeur de production, nous explique que "cette galerie permet de produire de l'eau. Cette eau, in fine, se retrouve au robinet à Liège." Les premiers travaux de creusement datent de la fin du XIXè siècle. Il fallait abreuver Liège en eau propre. L'eau contaminée aux matières fécales avait provoqué plusieurs graves épidémies de cholera. 8500 morts en 1866 ! L'adduction et l'égouttage ont permis d'en finir.

L'eau hesbignonne, c'est l'eau de pluie, filtrée par le sol, pompée dans les galeries et qui coule par gravité jusque Ans où elle est traitée à l'unité de traitement que dirige Ludovic Hardy : "ces eaux, avec le temps, se chargent en nitrates, suite aux épandages de l'agriculture. Un nitrate met plus ou moins un an pour descendre d'un mètre. Ca veut dire que les nitrates que nous traitons aujourd'hui peuvent avoir soixante ans."

Des bactéries pour consommer les nitrates

L'eau traitée à la station d'Ans pourrait être bue sans traitement assure la CILE : elle ne dépasse pas les normes européennes. Et malgré les efforts des agriculteurs modernes, si elle est chargée en nitrates, c'est à cause d'une activité agricole du passé. La station d'Ans utilise des bactéries pour consommer ces nitrates et les transformer en azote gazeux. 30 à 35 000 mètres cubes d'eau y transitent tous les jours avant d'arriver aux robinets liégeois.