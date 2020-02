Vos roses de la Saint-Valentin ont atterri à Liège Airport

C’est l’une des trois portes d’entrée européennes pour l’importation de fleurs coupées : l’aéroport de Bierset accueille cette semaine une quarantaine d’avions chargés de roses. C’est la haute saison, c’est un tiers de plus que le trafic habituel pour ce genre de denrée.

Il faut savoir que chaque appareil amène trois millions et demi de tiges ! La marchandise est déchargée, puis transportée par camions vers une criée amstellodamoise, avec d’être acheminée vers divers pays, et donc, partiellement, de revenir dans nos contrées. Mais auparavant, un contrôle sanitaire a été effectué dès la sortie des soutes. Ce jeudi matin, c’est par exemple un vol en provenance de la capitale équatorienne qui est arrivé. Comme l’explique Jean-Pol Denuit, "le premier contrôle s’effectue sur la base de documents d’embarquement : les autorités équatoriennes certifient la région d’origine du lot, une région qui doit être exempte de certains organismes. Le but, c’est d’empêcher le débarquement d’animaux nuisibles à nos cultures. Donc, nous vérifions d’abord que ce qui est dans les boîtes correspond à ce qui est mentionné dans les documents, puis nous ouvrons les boîtes, et nous inspectons les bouquets, à la recherche de petits trous qui nous indiqueraient, qu’une bête a pondu, et qu’une chenille pourrait se trouver à l’intérieur. Nous procédons par échantillonnage plus ou moins vaste, selon les zones d’origine."

Pendant ces journées d’importation massive, ça représente une personne à temps plein.