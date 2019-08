Vos baskets restaurées ou customisées grâce à des jeunes liégeois

En août 2018, de jeunes liégeois ouvraient une boutique de restauration et de customisation de chaussures de sport rue Saint-Gilles. Ils importaient ainsi dans leur ville un concept né il y a quelques années aux Etats-Unis et qui, en Europe, s'est d'abord implanté en France. C'est d'ailleurs en France que nos Liégeois sont allés se former avant d'ouvrir leur boutique Old New Shoes by us. Et depuis, ils ont pu constater que nettoyage, remise à neuf et personnalisation des chaussures de sport font recette.

Dans l'équipe, l'artiste en charge de la customisation, c'est Fishstix. Nous sommes allés à sa rencontre: "Ici, c'est une paire qui va être repeinte complètement" explique-t-il. "On a d'abord passé un produit dessus pour la nettoyer et ensuite, on va passer plusieurs couches au pinceau très finement avant de la vernir".

Pour restaurer vos chaussures préférées, comptez de 40 à 90 euros.